The High Council of Justice completed the acceptance of documents from candidates for Council members under the quota of the Judges' Congress
The Secretariat of the High Council of Justice has completed the acceptance of documents from candidates for election as members of the High Council of Justice by the 21st extraordinary Congress of Judges of Ukraine. This was reported by the HCJ.
Documents were submitted by 71 individuals.
The HCJ reminded that by the decision of the Council of Judges of Ukraine dated June 5, 2026, No. 18, the 21st extraordinary Congress of Judges of Ukraine was scheduled to take place on September 2, 2026, in Kyiv. The agenda of the Congress includes, among other issues, the election of eight members of the High Council of Justice.
Candidates for the HCJ to be elected by the 21st extraordinary Congress of Judges of Ukraine:
1. VALCHUK Valeriy Viktorovych
2. ZAVALNYUK Ihor Viktorovych
3. BORSCHOV Ihor Oleksiyovych
4. SAVYTSKYI Oleh Antonovych
5. RADCHENKO Serhiy Vyacheslavovych
6. EFTEMIY Stanislav Mykolayovych
7. HERASHCHENKO Ihor Volodymyrovych
8. HAPONCHUK Viktor Vasylovych
9. HANECHKO Olena Mykolaivna
10. ZHUK Andriy Volodymyrovych
11. NECHYTAYLO Oleksandr Mykolayovych
12. HNAP Diana Dmytrivna
13. ORLENKO Valentyna Ivanivna
14. SYVUKHIN Hryhoriy Serhiyovych
15. BORODIY Vasyl Mykolayovych
16. POLYAKOV Oleksandr Zinoviyovych
17. POLYVACH Liubov Dmytrivna
18. SIVAKOVA Viktoriya Viktorivna
19. STUPAK Tetiana Serhiivna
20. CHERNISHOVA Yevheniya Yuriyivna
21. KRAVCHUK Hennadiy Anatoliyovych
22. KIKHTIUK Roman Mykolayovych
23. POPOV Vitaliy Fedorovych
24. HRYHOROV Andriy Mykolayovych
25. BOYKO Andriy Volodymyrovych
26. MASLOV Viktor Vasylovych
27. DZYUBAK Oleksandr Vasylovych
28. ANDREYCHUK Taras Vasylovych
29. PANCHENKO Nataliya Dmytrivna
30. KOLIUSH Oleh Leonidovych
31. NEPOCHATYKH Vasyl Oleksandrovych
32. KOPYTSA Oleh Volodymyrovych
33. SUPRUN Yevheniy Borysovych
34. BABKO Valeriya Valeriivna
35. TRETYAKOVA Oksana Olehivna
36. KYTSIUK Viktoriya Serhiivna
37. OBORONOVA Iryna Volodymyrivna
38. KRAVCHENKO Yevhen Dmytrovych
39. TYMOSHENKO Vita Mykhailivna
40. SIROMASHENKO Nataliya Volodymyrivna
41. SOKOLOVA Viktoriya Vyacheslavivna
42. SVOYAK Dmytro Vitaliyovych
43. TOKAREV Artem Hennadiyovych
44. KOZYR Tetiana Pavlivna
45. TEPTYUK Yevhen Petrovych
46. KARPENKO Svitlana Oleksiivna
47. LYSAK Ihor Nikodymovych
48. SHEVCHUK Halyna Mykhailivna
49. FEDORENKO Tetiana Ivanivna
50. OBOLENSKA Svitlana Anatoliyivna
51. PAVLIV Volodymyr Romanovych
52. SINELNIK Ruslan Vasylovych
53. MASHKEVYCH Kateryna Volodymyrivna
54. DUBAS Vitaliy Mykhailovych
55. SEMENENKO Maryna Oleksandrivna
56. ZHOVTAN Petro Valeriyovych
57. ANDRUSENKO Oksana Orestivna
58. KUKOBA Oleksandr Oleksandrovych
59. KHARAKOZ Kostyantyn Serhiyovych
60. NESTERENKO Oleksiy Mykhailovych
61. DMYTRUK Nataliya Yuriyivna
62. KALASHNIKOVA Olena Volodymyrivna
63. PADIY Valentyna Vasylivna
64. KHODAKIVSKYI Maksym Petrovych
65. HAEVA Lyudmyla Vadymivna
66. BAGRIY Taras Yaroslavovych
67. MARTYANOVA Svitlana Myroslavivna
68. HORODOVENKO Viktor Valentynovych
69. HUDYMA Dmytro Anatoliyovych
70. BOYKO Oleksandr Yuriyovych
71. PANASIUK Oleksandr Serhiyovych
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