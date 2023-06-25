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Зеленский рассказал о взрослом увлечении сына во время войны, видео

15:10, 25 июня 2023
Президент Украины показал свою коллекцию шевронов от украинских защитников, которые очень нравятся его маленькому сыну.
Зеленский рассказал о взрослом увлечении сына во время войны, видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 25 июня рассказал о своем сыне, который иногда бывает в его рабочем кабинете.

«Иногда, но тем не менее. И больше всего его здесь интересуют вот эти шевроны - их мне передают военные, волонтеры, родные наших воинов. На фронте и в Киеве, в госпиталях, во время церемоний награждения героев в Мариинском дворце», - рассказал Зеленский.

По словам Президента, его доска для шевронов заполняется, однако очень медленно. Все из-за того, что его сын приходит и иногда забирает некоторые из них.

«И я счастлив, что его интересует именно это. Наши герои, наша оборона, украинские шевроны. Уже давно я хотел сделать специальную серию публикаций в моих соцсетях – об этих шевронах. О том, откуда они. Кто их передал. Какие это подразделения», - добавил Президент.

Кроме этого он отметил, что хочет рассказывать обо всем этом, чтобы дети знали, кто их защищает он оккупантов. Поэтому он начнет публиковать истории о военных, которые передают ему шевроны.

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