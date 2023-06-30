В Италии построили самый низкий автомобиль в мире, видео

Его высота – менее полуметра.

В Италии появился необычайно малый автомобиль. Его высота - менее полуметра, клиренс составляет всего 30 мм.

Этот автомобиль является самым низким в мире. Его построили на базе старого Fiat Panda 1977 года выпуска.

У хэтчбека просто срезали верхнюю часть кузова с капотом, а затем поставили ее на трубчатое шасси с тремя миниатюрными колесами.

Таким образом, водитель Fiat лежит на обычной доске. Для доступной обзорности на авто установили камеру GoPro, изображение с нее передается на смартфон.

Управление машиной осуществляется с помощью руля-джойстика. Машина создавалась как шоукар для разных автофестивалей и выставок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.