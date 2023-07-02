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Рада одобрила законопроект об отмене ежемесячной отчетности получателей гуманитарной помощи

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену обязательной отчетности для получателей гуманитарной помощи и закрепляющий упрощенный порядок ее ввоза.

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  1. В мире

Вихрь в ширину почти 1,6 километра: Канаду накрыл мощный торнадо, фото и видео

14:35, 2 июля 2023
Кое-где выбрасывало огромные градовые глыбы.
Вихрь в ширину почти 1,6 километра: Канаду накрыл мощный торнадо, фото и видео
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В Канаде огромный торнадо обрушился на города Дидсбери и Альберта. Об этом сообщает Daily mail.

Синоптики сообщают, что вихрь в ширину почти 1,6 километров, а его скорость была более 40 километров в час.

Торнадо накрыл Канаду 1 июля. В этот день отмечают День Канады, поэтому из-за непогоды все мероприятия были отменены.

Информация о пострадавших не поступала, однако зафиксировали разрушение домов. Поскольку торнадо пронесся по небольшому городку, то разрушены в большинстве случаев гражданские дома и фермы. В настоящее время известно о разрушении не менее 14 домов. На фермерских хозяйствах погибли животные – коровы и куры.

Кроме того, огромный град, размером с кулак, повредил и транспортные средства.

Жуткие кадры, похожие на фильм об апокалипсисе, в сети публиковали местные жители.

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