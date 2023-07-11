Бывший премьер Британии Борис Джонсон в восьмой раз стал папой, фото

В Бориса Джонсона и его жена Керри родился мальчик.

Фото: bbc.co.uk

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и его жена Керри еще раз стали родителями. У пары родился мальчик, который является их третьим общим ребенком и восьмым потомком для 59-летнего политика. О рождении ребенка Кэрри сообщила на своей странице в Instagram.

Мальчик появился на свет 5-го июля.

«Неделя Фрэнки. Добро пожаловать в мир, Фрэнк Альфреде Одиссей Джонсон, который родился 5-го июля в 9:15 утра. (Угадайте, какое из имен выбрал мой муж?!)», - написала Джонсон.

«Люблю каждую минуту сонного маленького пузырька. Видеть, как двое моих старших принимают нового братика с такой радостью и восторгом - это самая удивительная вещь, которую можно увидеть. Мы все очарованы», - призналась она.

Также 35-летняя Керри поблагодарила медицинский персонал больницы, где родился маленький Фрэнк.

Фото з Instagram Джонсон