Актер обратился к россиянам с экранов перед показом фильма «Жанна Дюбарри».

Американский актер Джонни Депп обратился к россиянам с экранов перед показом фильма "Жанна Дюбарри", где сыграл главную роль. В коротком видео он пожелал зрителям из страны-агрессора "беречь себя".

Лояльность актера к россиянам может быть признаком того, что он действительно планирует приехать в Москву этой осенью, чтобы записать совместный трек с российской группой ЯМОРЕ, как ранее писали росСМИ.

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