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Рада приняла законопроект о медицинском каннабисе

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о регулировании оборота медицинского каннабиса.

Рада отменила ограничение на срок конфискации имущества лиц, способствовавших агрессии РФ: есть условия

Депутаты одобрили закон, которым отменяются ограничения срока конфискации имущества лиц, способствовавших агрессии РФ, при условии, если соответствующий иск был подан до отмены военного положения и активы таких лиц были заблокированы.

В Порядок ведения Реестра судебных решений были внесены изменения: расширили доступ определенным органам и добавили условия для бизнес-проектов

В частности, Высший совет правосудия решил, что бизнес-проекты смогут брать данные из Реестра только по согласованию с ГСА.

Раде предлагают разрешить уменьшать срок лишения свободы за чтение книг

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается по решению суда уменьшать срок лишения свободы осужденным за прочтение книг.

Стало известно, что происходит с проектом об отмене Хозяйственного кодекса

Комитет создал рабочую группу по доработке законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса.

  1. В мире

После слухов о визите в рф Джонни Депп пожелал россиянам «беречь себя», видео

12:34, 13 июля 2023
Актер обратился к россиянам с экранов перед показом фильма «Жанна Дюбарри».
После слухов о визите в рф Джонни Депп пожелал россиянам «беречь себя», видео
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Американский актер Джонни Депп обратился к россиянам с экранов перед показом фильма "Жанна Дюбарри", где сыграл главную роль. В коротком видео он пожелал зрителям из страны-агрессора "беречь себя".

Лояльность актера к россиянам может быть признаком того, что он действительно планирует приехать в Москву этой осенью, чтобы записать совместный трек с российской группой ЯМОРЕ, как ранее писали росСМИ.

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