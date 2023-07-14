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  1. В мире

Индия запустила космический корабль Chandrayaan-3 на Луну, видео

21:44, 14 июля 2023
Запуск ракеты-носителя GSLV Mark III с космическим кораблем Chandrayaan-3 состоялся с космодрома Сатиашрай в Шрихарикоте.
Индия запустила космический корабль Chandrayaan-3 на Луну, видео
Фото: ISRO
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Индийскому космическому агентству (ISRO) удалось успешно запустить космический корабль Chandrayaan-3 на Луну 14 июля, передает Space.

Ракета-носитель GSLV Mark III с космическим кораблем Chandrayaan-3 вылетела из космодрома Сатиашрай в Шрихарикоте, штат Тамилнад. Приблизительно через 16 минут после старта Chandrayaan-3, как и планировалось, отделился от LVM3 и вышел на орбиту вокруг Земли, направляясь на Луну.

Если остальная миссия будет разворачиваться по плану, Индия вскоре станет четвертой страной – после США, бывшего Советского Союза и Китая – высадившейся на Луну.

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