Внедорожник неожиданно застрял в стволе 2500-летнего дерева: курьезное видео

В США недавно произошло курьезное ДТП: Nissan Armada застрял в стволе огромного дерева. Видео инцидента опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел близ национального парка Гумбольдта в Калифорнии. Дорога в лесу проходит прямо через ствол огромного дерева секвойи – в нем прорубили тоннель для машин и пешеходов.

Водитель Nissan Armada попытался проехать тоннелем, однако он оказался слишком узким для внедорожника шириной 2030 мм. Автомобиль застрял прямо в стволе дерева.

Стоит отметить, что дерево, в котором застрял внедорожник, считается одним из старейших в мире. Возраст секвойи составляет около 2500 лет и у нее есть собственное имя – The Shrine («Святилище»).

maybe not being able to complete the american rite of driving through a huge tree will make people aware cars are getting too big pic.twitter.com/iaTmZg96y4