Лионель Месси перешел в «Интер» Майами, видео

Аргентинский футболист Лео Месси переезжает из Франции в США.

Американская футбольная команда «Интер» Майами сообщила о подписании известного аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Как отметили в пресс-службе клуба MLS, 36-летний футболист подписал соглашение на два сезона, до конца 2025 года.

В новой команде форвард будет выступать под 10-м номером.

«Интер» Майами представил звездного новичка ярким видеороликом в соцсетях.

Ранее мы писали, что в ПСЖ подтвердили – Лионель Месси покинет команду по окончанию сезона.

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