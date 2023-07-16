Лионель Месси перешел в «Интер» Майами, видео

Американская футбольная команда «Интер» Майами сообщила о подписании известного аргентинского футболиста Лионеля Месси.
Как отметили в пресс-службе клуба MLS, 36-летний футболист подписал соглашение на два сезона, до конца 2025 года.
В новой команде форвард будет выступать под 10-м номером.
«Интер» Майами представил звездного новичка ярким видеороликом в соцсетях.
Ранее мы писали, что в ПСЖ подтвердили – Лионель Месси покинет команду по окончанию сезона.
Sí, Muchachos pic.twitter.com/8E3f9hb9VU— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 15, 2023
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