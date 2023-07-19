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В Шотландии 55 китов-гринд выбросились на берег, фото

11:50, 19 июля 2023
Только один выжил.
В Шотландии 55 китов-гринд выбросились на берег, фото
Фото: BDMLR
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В Шотландии более 50 гринд, которых еще называют круглоголовыми китами или черными дельфинами, массово выбросились на берег. Об этом сообщает Британская организация дайверов по спасению морских жителей.
Только 15 млекопитающих были живы на момент прибытия спасателей, но в конце концов выжил только один.

Инцидент произошел на побережье у села Норт-Толста на острове Льюис.

Спасательная операция была невероятно сложной.

В помощь морским млекопитающим приехали медики из разных регионов Англии и Шотландии, береговая охрана и пожарно-спасательная служба. Также для спасения китов была задействована гражданская авиация.

Спасатели пытались вернуть в море двух наиболее активных китов, но один из них не смог удержаться на воде и впоследствии погиб, а другое животное успешно спаслось.

Потом погибли еще три кита. Восемь взрослых гринд и четверо детенышей еще дышали, но они уже долго пробыли на мели, а море было неспокойным.

Один из директоров BDMLR Дэн Джарвис рассказал CNN, что киты могут выжить на суше всего около 6 часов, прежде чем их состояние начнет ухудшаться.

Для спасения китов задействовали большое количество служб и даже гражданскую авиацию. К сожалению, операция имела "печальный результат", говорят волонтеры BDMLR.

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