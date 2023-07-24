В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары: видео настоящего апокалипсиса

На греческих островах Эвия и Корфу произошли лесные пожары.

В Греции на островах Эвия и Корфу вспыхнули масштабные лесные пожары. На островах власти приказали жителям эвакуироваться в другие населенные пункты, передает The Guardian.

По данным местной полиции, 16 000 человек были эвакуированы по суше и 3 000 по морю из 12 деревень и нескольких отелей.

Сейчас ведут борьбу с пожарами более 450 пожарных и семь самолетов из ЕС. На данный момент насчитывается 82 лесных пожара по всей стране, 64 из которых вспыхнули в 23 июля - в самый жаркий день лета.

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