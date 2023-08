SpaceX запустила в космос 21 спутник Starlink, видео

Ракета-носитель Falcon 9 с 21 спутником Starlink на борту была запущена с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Американская компания SpaceX во вторник, 22 августа, вывела на орбиту новую партию из 21 интернет-спутника Starlink. Об этом сообщила компания в Твиттере.

Указано, что ракета-носитель Falcon 9 с 21 спутником Starlink на борту была запущена с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Также сообщается, что первая степень Falcon 9 вернулась на Землю, приземлившись на беспилотном корабле Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Как известно, компания Илона Маска на данный момент запустила около пяти тысяч спутников Starlink на низкую околоземную орбиту, большинство из которых работают.

