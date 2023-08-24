В Дубае самый высокий в мире небоскреб «Бурдж-Халифа» засиял цветами флага Украины, видео

24 августа небоскреб «Бурдж-Халифа» окрасился в цвета украинского флага.

В четверг, 24 августа, в честь Дня Независимости Украины в Дубае подсветили в желто-синие цвета самый высокий небоскреб мира – «Бурдж-Халифа».

Видео с небоскребом, который засиял цветами флага Украины, в опубликовали в социальных сетях.

Напомним, Бурдж Халифа – самый высокий небоскреб в мире, расположенный в городе Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. На сегодняшний день он является самым высоким сооружением планеты. Небоскреб достигает высоты 828 метров и насчитывает 163 этажа.

Ранее сообщалось, что Кулеба «запел» в соцсети гимн Украины: главы МИД других стран подхватили флешмоб.

Добавим, компания Baykar Makina ко Дню Независимости подарила украинской разведке Bayraktar ТВ2.

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