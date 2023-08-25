Бывший президент США Трамп сдался правоохранителям в штате Джоджия и пробыл в тюрьме около 20 минут

Это был его четвертый арест за пять месяцев по уголовному делу, но это была его первая фотография, сделанная полицией.

Источник фото: Fulton county sheriff's office

Бывший президент США Дональд Трамп сдался правоохранителям в тюрьме округа Фултон в Атланте, штат Джорджия. Его обвиняют в попытке отменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия.

Об этом, как сообщает «CNN».

Процесс задержания завершили чуть более чем за 20 минут. Бывший президент согласился на залог в размере 200 000 долларов США и другие условия, в том числе не использовать социальные сети для нацеливания на сообвиняемых и свидетелей по делу, пока он ждет суда.

Трамп назвал пребывание в тюрьме «ужасным» и «очень печальным» опытом в интервью «Newsmax» позже в четверг, добавив: «За всю свою жизнь я ничего не знал об обвинениях, и теперь меня обвинили четыре раза».

Это был его четвертый арест за пять месяцев по уголовному делу, но это была его первая фотография, сделанная полицией.

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