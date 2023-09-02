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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В мире

Bitcoin идет на рекорд, когда ждать «пик»: прогноз инвестиционный фонд

12:50, 2 сентября 2023
В 2024 году запланирован следующий халфинг, что кардинально может изменить цену биткоина.
Bitcoin идет на рекорд, когда ждать «пик»: прогноз инвестиционный фонд
Источник фото: brookings
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Инвестиционный фонд Pantera Capital выпустил свежий анализ по биткоину и предполагает, что цена на эту криптовалюту будет стремительно расти в ближайшие несколько лет, – сообщается на сайте фонда.

Согласно прогнозу Pantera Capital, в период с 2024 по 2028 год, цена биткоина может повыситься благодаря событию, известному как халфинг (уменьшение награды для майнеров вдвое, что происходит примерно каждые 4 года). Последний такой халфинг состоялся в 2020 году, и уже в ноябре 2021 года биткоин достиг своего исторического максимума.

Источник фото: panteracapital.com

Аналитики Pantera Capital также изучили динамику цены биткоина перед и после халфинга. Они установили, что в историческом контексте биткоин достигает самого низкого уровня за 477 дней до начала халфинга. После завершения этого процесса стоимость биткоина обычно стремительно растет.

Среднее время от халфинга до достижения следующего пикового уровня на рынке составляет 480 дней. Следующий халфинг запланирован на 20 апреля 2024 года, и Pantera Capital предполагает, что цена биткоина в начале этого процесса составит 35,4 тысячи долларов за монету, а после достигнет практически 148 тысяч долларов за монету.

Источник фото: panteracapital.com

Если этот сценарий осуществится, то биткоин установит новый исторический рекорд, поскольку предыдущая пиковая цена этой криптовалюты составляла почти 69 тысяч долларов за один биткоин.

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