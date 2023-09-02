Bitcoin идет на рекорд, когда ждать «пик»: прогноз инвестиционный фонд

В 2024 году запланирован следующий халфинг, что кардинально может изменить цену биткоина.

Источник фото: brookings

Инвестиционный фонд Pantera Capital выпустил свежий анализ по биткоину и предполагает, что цена на эту криптовалюту будет стремительно расти в ближайшие несколько лет, – сообщается на сайте фонда.

Согласно прогнозу Pantera Capital, в период с 2024 по 2028 год, цена биткоина может повыситься благодаря событию, известному как халфинг (уменьшение награды для майнеров вдвое, что происходит примерно каждые 4 года). Последний такой халфинг состоялся в 2020 году, и уже в ноябре 2021 года биткоин достиг своего исторического максимума.

Источник фото: panteracapital.com

Аналитики Pantera Capital также изучили динамику цены биткоина перед и после халфинга. Они установили, что в историческом контексте биткоин достигает самого низкого уровня за 477 дней до начала халфинга. После завершения этого процесса стоимость биткоина обычно стремительно растет.

Среднее время от халфинга до достижения следующего пикового уровня на рынке составляет 480 дней. Следующий халфинг запланирован на 20 апреля 2024 года, и Pantera Capital предполагает, что цена биткоина в начале этого процесса составит 35,4 тысячи долларов за монету, а после достигнет практически 148 тысяч долларов за монету.

Источник фото: panteracapital.com

Если этот сценарий осуществится, то биткоин установит новый исторический рекорд, поскольку предыдущая пиковая цена этой криптовалюты составляла почти 69 тысяч долларов за один биткоин.

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