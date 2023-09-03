В Турции упал неизвестный яркий объект, похожий на метеорит: видео

Его падение видели жители сразу нескольких провинций.

Иллюстративное изображение

Жители Турции вчера вечером (2 сентября) наблюдали в небе за падением неизвестного яркого объекта похожего на метеорит.

Как пишет турецкое издание NTV, горящие обломки были видны в небе Малатьи, Эрзурума, Элязыга, Газиантепа и окрестных провинций.

В момент падения объект разлетелся на части, и небо засияло синим светом. По информации СМИ, инцидент произошел около 20:15.

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