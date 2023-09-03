Фестиваль Burning Man в пустыне из-за ливней «утонул» в грязи: есть первый погибший, фото и видео

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Верховный Суд высказался, подлежит ли апелляционному обжалованию определение следственного судьи об отмене постановления прокурора о поручении осуществлять досудебное расследование другому органу

Прокурор утверждал, что определение следственного судьи об отмене постановления заместителя Генерального прокурора о поручении осуществления досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу не предусмотрено нормами УПК Украины, поэтому суд апелляционной инстанции не вправе отказать в проверке ее законности.

Водитель, нарушивший ПДД в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже если потерпевший не возражает, - Верховный Суд

Верховный Суд: Водитель, нарушивший правила безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже при искреннем раскаянии и отсутствии возражений потерпевшего.

Военнообязанный по религиозным убеждениям просил направить его на альтернативную службу, - Верховный Суд обратил внимание, что суды не выяснили всех обстоятельств и отменил приговор

Верховный Суд отменил приговор суда первой инстанции, поскольку тот не обосновал вывод о том, что обвиняемый не имеет права на прохождение альтернативной службы, хотя он считал, что имеет такое право в связи со своими религиозными убеждениями.

Когда нет необходимости начинать судебное разбирательство сначала в случае замены судьи по уголовному делу, – позиция Верховного Суда

До замены судьи судебное разбирательство по этому делу уже длилось 5 лет, и за это время был исследован значительный объем доказательств, в частности, допрошено 36 свидетелей и изучено 59 томов других доказательств.

БП ВС: Принятые судьей меры обеспечения иска не должны препятствовать хозяйственной деятельности предприятия

Большая Палата признала, что к судье, не осуществившей надлежащую проверку заявления об обеспечении иска, было правомерно применено дисциплинарное взыскание.

  1. В мире

Фестиваль Burning Man в пустыне из-за ливней «утонул» в грязи: есть первый погибший, фото и видео

13:31, 3 сентября 2023
70 тысяч гостей оказались в ловушке, их попросили укрыться и экономить запасы воды и еды.
Фестиваль Burning Man в пустыне из-за ливней «утонул» в грязи: есть первый погибший, фото и видео
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На ежегодном фестивале Burning Man тысячи человек не могут покинуть территорию мероприятия из-за сильных ливней. Об этом сообщила пресс-служба Burning Man.

Фестиваль проходит в США в пустыне Блэк-Рок, штат Невада. Территорию было закрыть на въезд и выезд, а также были отменены все активности из-за разлившего пустыню ливня. 70 тысяч гостей оказались в ловушке, их попросили укрыться и экономить запасы воды и еды.

Как сообщает СNN, в результате непогоды уже погиб один человек.

Офис шерифа округа Першинг заявил, что расследует «смерть, которая произошла во время дождя». Власти публично не назвали имя человека и не предоставили подробностей об обстоятельствах смерти.

«Семью сообщили, смерть расследуется», - проинформировали в офисе шерифа.

Сильные ливни размыли пустыню и заблокировали движение транспортных средств на территории фестиваля и на подъездах к нему, превратив дороги в грязные потоки, которые затопили кемпинги участников фестиваля.

Власти попросили участников скрыться в пустыне Блэк-Рок и беречь еду, воду и горючее.

«В течение следующих нескольких дней ожидается больше дождей и ожидается, что условия не улучшатся настолько, чтобы позволить транспортным средствам въезжать на территорию», — говорится в заявлении Бюро землеустройства.

Организаторы Burning Man заявили, что аэропорт в Блэк-Рок-Сити остается закрытым. На территории запрещено управлять автомобилем, за исключением автомобилей экстренной помощи.

Фестиваль ежегодно проводится в пустыне Блэк-Рок (штат Невада) с 28 августа по 4 сентября. Гости Burning Man в соцсетях публикуют видео, как дожди размыли пустыню.

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