Зеленский прибыл на Генеральную Ассамблею ООН, видео

Президент выступит с речью на всеобщих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

Во вторник, 19 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл в Генассамблею ООН в Нью-Йорке. До этого он принимал участие только онлайн.

Как сообщает Офис Президента, Зеленский принял участие в открытии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В частности, на открытии сессии выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Президент США Джозеф Байден.

Глава государства выступит с речью на всеобщих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

Ожидается, что выступление Президента Украины начнется в 19.45 по Киеву.

Как сообщает CNN, важными темами Генассамблеи ООН станут «зерновое соглашение» и война россии против Украины.

Издание отмечает, что Украина будет «занимать ведущее место» в выступлениях президента США Джо Байдена. Он будет давать отпор тем, кто говорит, что Украина должна отказаться от некоторых территорий.

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