В Ереване — протест: люди штурмуют здание правительства после обострения конфликта с Азербайджаном, видео

Во вторник, 19 сентября, в столице Армении Ереване начался протест. Толпа начала штурмовать здание правительства. Причиной этого является недовольство реакцией властей на обострение конфликта с Азербайджаном. Об этом сообщает NEWS AM.
Участники акции протеста скандируют призывы к отставке премьер-министра Никола Пашиняна, который, по их мнению, «ничего не предпринимает» на фоне боевых действий.
Полиция стала применять спецсредства против протестующих. В ход пошли бутылки и светошумовые гранаты.
Протестующие пытаются прорваться в окружение, бросая камни в полицию и здание правительства.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемые "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе.
Также известно, что Азербайджан требует от Армении вывода войск из Нагорного Карабаха.
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