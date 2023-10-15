Мадонна во время мирового турне развернула на сцене флаг Украины, видео

На концерте Мадонна выразила свою поддержку украинскому народу.

Источник фото: Мадонна/Instagram

Культовая певица Мадонна вышла на сцену с флагом Украины на концерте в рамках своего турне.

Видео с концерта распространили в соцсети «X».

Во время исполнения одной из композиции на сцене появилась сине-желтая мантия. После этого Мадонна повернулась к зрителям спиной и направилась за кулисы. Рядом с ней шел танцовщик из шоу-балета, на спине которого было написано «NO WAR».

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