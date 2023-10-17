путин впервые после выдачи ордера МУС на его арест выехал за границу

Российский диктатор посетил Кыргызстан.

Российский диктатор владимир путин совершил первую заграничную поездку после выдачи ордера МУС на его арест, передает Reuters.

Издание отмечает, что диктатор посетил Кыргызстан, где провел переговоры с руководством страны.

Также Путин присутствовал на церемонии, посвященной 20-летию основания российской военной авиабазы «Кант» под Бишкеком, столицей Кыргызстана.

В издании напомнили, что на следующей неделе президент страны-оккупанта должен отправиться в Китай на 3-й форум «Пояс и путь» в Пекине.

Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест путина и Марии Львовой-Беловой в связи с депортацией детей.

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