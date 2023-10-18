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Патрульный полицейский работал ночью водителем такси, но попался, когда подвозил девушек

Суд не оценил подработку полицейского во время действия комендантского часа и использование им водительского удостоверения другого человека.

Тимофей Милованов заявил, что антикоррупционные эксперты, не находившиеся на госслужбе, не имеют морального права делать антикоррупционную реформу

«Это позорная ситуация, реформы пишут те, у кого нет опыта государственной службы», - советник руководителя Офиса Президенту Тимофей Милованов заявил, что критики-эксперты по борьбе с коррупцией, которые не были на госслужбе с 2014 года, это «говорящие головы» на зарплате».

Верховная Рада приняла постановление о предложении уменьшить расходы на правосудие и увеличить на ВСП и ВККС

Парламент принял постановление с предложениями уменьшить расходы местным и апелляционным судами и увеличить Высший совет правосудия и ВККС.

Суд вправе распечатывать электронные документы только при необходимости или полностью вести дело в электронной форме, - решение ВСП

Если ранее материалы дела формировались и хранились исключительно в бумажной форме, теперь вводится возможность ведения дела судом в бумажной, электронной или смешанной форме.

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Пропалестинские митинги вышли из-под контроля: Берлинскую синагогу забросали «коктейлями Молотова», видео

14:22, 18 октября 2023
Сенатор внутренних дел Спрангер видит атаку митингующих как угрозу «основам сосуществования».
Пропалестинские митинги вышли из-под контроля: Берлинскую синагогу забросали «коктейлями Молотова», видео
Источник фото: Tagesspiegel
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В столице Германии Берлине с прошлой ночи и по сейчас продолжаются пропалестинские митинги. Ранее участники неоднократно нападали на правоохранителей. Митингующие напали на берлинскую полицию с камнями, бутылками и петардами. Правоохранители дают отпор водометами, – сообщает Tagesspiegel.

Горящие уличные баррикады временно возвели на Зонненалле, Паннирштрассе и Вайхсельштрассе. Берлинская пожарная служба заявила, что горят баррикады, электросамокаты и детская площадка.

«На Зонненалле много молодежных групп продолжают бросать пиротехнику и бутылки в полицейских. Неоднократно использовали водомет. Ситуация все еще не под контролем», – сообщили в полиции.

Кроме того, двое неизвестных бросили две бутылки с «коктейлем Молотова» в здание на Брунненштрассе в Берлин-Митте, где расположены различные еврейские учреждения. Однако, по данным полиции, «коктейли Молотова» не попали в здание. Две бутылки с горящей жидкостью лишь отлетели на тротуар, где их разбили и потушили.

Напомним, в странах Ближнего Востока вспыхнули протесты после удара по больнице в Газе.

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