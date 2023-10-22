В то же время она позже подчеркнула, что «против ужасающих нападений ХАМАСа».

Источник фото: Associated Press

Шведская экоактивистка Грета Тунберг высказалась в поддержку Палестины и Газы.

Соответствующий пост она обнародовала в сети Инстаграм.

Грета сфотографировалась вместе с другими дувушками. Она держала в руках плакат с надписью «Поддержите Газу».

«Сегодня мы протестуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободы для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц», - говорится в сообщении активистки.

В то же время она позже подчеркнула, что «против ужасающих нападений ХАМАСа».

В свою очередь спикер израильской армии Арье Шаруз Шаликар в комментарии изданию «Politico» выразил возмущение тем, что шведская экоактивистка не упомянула о массовых убийствах израильтян.

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