Шведская экоактивистка Грета Тунберг высказалась в поддержку Палестины и Газы.
Соответствующий пост она обнародовала в сети Инстаграм.
Грета сфотографировалась вместе с другими дувушками. Она держала в руках плакат с надписью «Поддержите Газу».
«Сегодня мы протестуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободы для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц», - говорится в сообщении активистки.
В то же время она позже подчеркнула, что «против ужасающих нападений ХАМАСа».
В свою очередь спикер израильской армии Арье Шаруз Шаликар в комментарии изданию «Politico» выразил возмущение тем, что шведская экоактивистка не упомянула о массовых убийствах израильтян.
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