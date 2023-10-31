На Хэллоуин в Белом доме Энтони Блинкен одел сына в костюм Зеленского, а дочь — в цвет украинского флага, фото и видео

Госсекретарь США Энтони Блинкен с женой и детьми посетил вечеринку по случаю Хэллоуина, которую традиционно устраивает Белый дом.
На мероприятии американский лидер Джо Байден находился в привычном для себя деловом костюме, а первая леди Джилл Байден превратилась в кошку.
Праздник посетили супруги Блинкенов со своими двумя детьми. Сын госсекретаря США был одет в костюм Президента Владимира Зеленского — свитшот хаки с украинским трезубцем, а дочь в костюме Украины — платье синего цвета с платком на плечах желтого цвета.
На вечеринку пришли около 8 тысяч гостей, среди которых были ученики местных государственных школ.
Дети влиятельных политиков, семей военнослужащих, жителей местных районов, а также учащиеся государственных школ в праздничных костюмах получали сладости от первых лиц страны.
Blinken's children were dressed as Zelensky and Ukraine for Halloween.— Attentive Media (@AttentiveCEE) October 31, 2023
That's the only treat Ukraine gonna get this year#UkraineRussiaWar #Zelensky #IsraelPalestineWar #Gaza_Genicide #Blinken pic.twitter.com/Iyvg65JnHp
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.