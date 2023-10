На Хэллоуин в Белом доме Энтони Блинкен одел сына в костюм Зеленского, а дочь — в цвет украинского флага, фото и видео

Госсекретарь США Энтони Блинкен с женой и детьми посетил вечеринку по случаю Хэллоуина, которую традиционно устраивает Белый дом.

На мероприятии американский лидер Джо Байден находился в привычном для себя деловом костюме, а первая леди Джилл Байден превратилась в кошку.

Праздник посетили супруги Блинкенов со своими двумя детьми. Сын госсекретаря США был одет в костюм Президента Владимира Зеленского — свитшот хаки с украинским трезубцем, а дочь в костюме Украины — платье синего цвета с платком на плечах желтого цвета.

На вечеринку пришли около 8 тысяч гостей, среди которых были ученики местных государственных школ.

Дети влиятельных политиков, семей военнослужащих, жителей местных районов, а также учащиеся государственных школ в праздничных костюмах получали сладости от первых лиц страны.

Blinken's children were dressed as Zelensky and Ukraine for Halloween.



That's the only treat Ukraine gonna get this year