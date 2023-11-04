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Муж без согласия жены дал в долг народному депутату 536 тысяч долларов США, - что решила Большая Палата Верховного Суда

БП ВС ответила на вопрос, может ли быть признан недействительным договор займа на сумму, которая выходит за пределы мелкой бытовой сделки, заключенный одним из супругов без согласия другого супруга на его заключение.

Верховный Суд отказал военнослужащему, получившему травму, связанную с защитой Родины, в праве получить единоразовую денежную помощь в связи с инвалидностью

Верховный Суд поддержал позицию Минобороны и отменил решения судов, признавших за военнослужащим, получившим травму, связанную с защитой Родины, право на получение единоразового денежного пособия в связи с инвалидностью.

В Нацбанке разъяснили, планируют ли следить за переводами средств через платежные терминалы на суммы более 30 тысяч грн

Сенсации не произошло: как отметили в Нацбанке, еще с 2020 года банки и небанковские учреждения должны осуществлять надлежащую проверку клиентов, в том числе вносящих наличные через терминалы для перевода средств, и гражданам, совершающим обычные платежные операции, отвечающие их финансовым возможностям и доходам, не стоит волноваться.

Судьи БП ВС высказали особое мнение по делу пенсионерки, которая просила возмещения, потому что осталась без жилья из-за использования ее дома в 2014 году под опорный пункт

В особом мнении судьи БП ВС фактически указали на нарушение логики решения Большой Палаты Верховного Суда, ведь на время событий, о которых идет речь по этому делу, в Украине не было введено военное или чрезвычайное положение, а имущество не находилось на оккупированной территории.

Адвокаты попытались «выбить» судью из процесса, однако пока неудачно

Впрочем, вопрос конфликта в судебном процессе все же никуда не делся.

  1. В мире

Сотни пропалестинских протестующих вышли на вокзал Кингс-Кросс в Лондоне, видео

14:54, 4 ноября 2023
Пропалестинская акция в Лондоне завершилась арестами.
Сотни пропалестинских протестующих вышли на вокзал Кингс-Кросс в Лондоне, видео
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На железнодорожном вокзале Кингс-Кросс в Лондоне состоялась пропалестинская акция, проведение которой ранее было запрещено. Пять человек арестовали, - сообщает Іndependent.

Министр транспорта Великобритании Марк Харпер вмешался в эту ситуацию, предоставляя британской транспортной полиции полномочия арестовать участников кампании в соответствии с Законом об общественном порядке. Это было сделано с опасениями, что протест может вызвать хаос в железнодорожных перевозках.

Представители британской транспортной полиции предупредили, что офицеры будут осуществлять аресты из-за возможности серьезных перебоев в железнодорожных перевозках из-за сидячей акции. Позже сообщили, что демонстрация завершилась, и пассажиры могут входить на станцию в обычном режиме без задержек.

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