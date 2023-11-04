Сотни пропалестинских протестующих вышли на вокзал Кингс-Кросс в Лондоне, видео

Пропалестинская акция в Лондоне завершилась арестами.

На железнодорожном вокзале Кингс-Кросс в Лондоне состоялась пропалестинская акция, проведение которой ранее было запрещено. Пять человек арестовали, - сообщает Іndependent.

Министр транспорта Великобритании Марк Харпер вмешался в эту ситуацию, предоставляя британской транспортной полиции полномочия арестовать участников кампании в соответствии с Законом об общественном порядке. Это было сделано с опасениями, что протест может вызвать хаос в железнодорожных перевозках.

Представители британской транспортной полиции предупредили, что офицеры будут осуществлять аресты из-за возможности серьезных перебоев в железнодорожных перевозках из-за сидячей акции. Позже сообщили, что демонстрация завершилась, и пассажиры могут входить на станцию в обычном режиме без задержек.

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