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Американський мільярдер Ілон Маск прийме участь у російській конференції з штучного інтелекту, яка запланована цього місяця в москві. Про це повідомляє видання EU Reporter, посилаючись на власні джерела. Відомо, що Маск виступить в якості спікера на конфе

21:55, 13 ноября 2023
Маск выступит спикером на международной конференции по искусственному интеллекту в россии – СМИ.
Американський мільярдер Ілон Маск прийме участь у російській конференції з штучного інтелекту, яка запланована цього місяця в москві. Про це повідомляє видання EU Reporter, посилаючись на власні джерела. Відомо, що Маск виступить в якості спікера на конфе
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Американский миллиардер Илон Маск примет участие в российской конференции по искусственному интеллекту, которая запланирована в этом месяце в москве. Об этом сообщает издание EU Reporter, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что Маск выступит в качестве спикера на конференции AI Journey 2023, которая соберет ученых из Индии, Китая и других стран. Вероятно, участие в этом мероприятии связано с недавним анонсом его нейросети Grok от xAI, которая обещает стать конкурентом ChatGPT.

Описывая свой продукт, разработчики Grok называют его «искусственным интеллектом, созданным по образцу Путеводителя автостопом по галактике», предназначенным для ответа на практически любые вопросы и даже предоставления советов по постановке вопросов. Нейросеть обладает остроумием и имеет бунтарский ручей, предостерегая пользователей от использования ее в случае, если они не ценят юмор.

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