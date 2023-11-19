Эксперты прогнозируют в ближайшие дни извержение исландского вулкана Фаградальсфьядль

В Исландии ожидают извержения вулкана Фаградальсфьядль.

Источник фото: RUV/RAGNAR VISAGE

По мнению эксперта, извержение исландского вулкана будет «похоже на взбалтывание банки газированного напитка». В то же время вулканолог предположил, что извержение может произойти «даже до того, как мы сможем это предусмотреть».

Как пишет «Daily Mail», метеорологическое управление Исландии предупредило, что магматический газ был обнаружен в скважине в Свартсенге, что свидетельствует о неизбежном извержении вулкана Фаградальсфьядль в ближайшие дни.

Маргарет Хартли, старший преподаватель кафедры наук о Земле, сказала, что извержение состоится, когда откроется открытая трещина, прикрепляющая дамбу магмы к поверхности Земли.

Она рассказала Live Science: «Процесс немного похож на взбалтывание банки с газированным напитком — как только в верхней части банки открывается трещина, напиток вытекает с большим количеством пены».

Прогнозируя, что извержение точно произойдет, она добавила: «Я действительно думаю, что извержение состоится, но большой вопрос в том, когда это может произойти».

Вулканолог Ловиса Мелл Гудмундсдоттир, работающая в комнате мониторинга, сообщила «Daily Mail», что извержение может произойти всего за несколько минут.

«В таких ситуациях все может измениться очень быстро», - сказала 29-летняя специалистка по опасностям, получившая степень магистра вулканологии в Бристольском университете. «Если будет извержение, оно может произойти еще до того, как мы сможем это предвидеть».

Геофизик Бенедикт Офейгссон сказал, что есть явные признаки того, что огромный магматический коридор под полуостровом Рейкьянес расширяется, и в пятницу, 17 ноября, Метеорологическое бюро Исландии зафиксировало более 1000 землетрясений.

Местность готовится к тому, что может являться извержением вулкана. Эвакуированные жители каждый день возвращались в город Гриндовик, чтобы собрать вещи, но во вторник, 14 ноября, им пришлось сбежать после того, как счетчики обнаружили диоксид серы.

В четверг, 16 ноября, магматический газ был обнаружен в скважине в Сварценге – 2,3 мили к северу от Гриндавика – что, по мнению экспертов, является сигналом того, что извержение неизбежно.

Источник видео: dailymail.co.uk

Источник фото: АР

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