Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная-2023», фото

Победу одержала 23-летняя представительница Никарагуа Шейннис Паласиос.

Источник фото: Getty Images

В ночь с 18 на 19 ноября в Сальвадоре состоялся грандиозный финал «Мисс Вселенная-2023». За главную корону конкурса соревновались 20 финалисток. В конце концов получить статус победительнице удалось представительнице Никарагуа Шейннис Паласиос.

Также в тройке лидеров оказались конкурсантки из Таиланда и Австралии. Они стали первой и второй вицемис соответственно.

Корону представительнице Никарагуа вручала прошлогодняя победительница, представлявшая США Р'Бони Габриэль.

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