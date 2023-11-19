В Антарктиде впервые приземлился пассажирский Boeing 787, видео

На борту самолета была команда из 45 человек - исследователи и сотрудники Норвежского полярного института и 12 тонн исследовательского оборудования.

Скриншот из видео

Пассажирский самолет типа Boeing 787, способный перевозить 300 человек, впервые приземлился в Антарктиде.

Об этом пишет «Sky News».

На борту самолета была команда из 45 человек - исследователи и сотрудники Норвежского полярного института и 12 тонн исследовательского оборудования.

Посадка Boeing 787 Dreamliner была совершена на аэродроме Тролл – это полоса из голубого льда длиной 3 000 метров. Он работает только с октября по март.

Исследователи заявили, что ежегодно организуют на континент рейсы с помощью до 10 самолетов разного размера, но возможность летать гораздо более крупными самолетами может уменьшить количество необходимых поездок.

Институт концентрируется на улучшении логистики для стимулирования своих исследований.

В своем заявлении Norse Atlantic Airways, авиакомпания, организовавшая этот рейс, подчеркнула, что для компании «большая честь» быть частью этой поездки.

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