Мощный шторм принес ледяное торнадо в Турцию, видео

Стихийные бедствия произошли сразу в нескольких регионах страны.

Фото: TRT Haber

На город Даламан в провинции Мугла на юго-западе Турции обрушился ледяной торнадо. Также в провинции Измир, на западе страны, ливни повлекли за собой сильное наводнение. Об этом пишет TRT Haber.

В регионе Мугла во время смерча выпал град размером с яйцо, затем снег. Ветер в 150 км/час повалил деревья, биг-борды, столбы, оставил без электричества дома.

Жертв нет, сумма ущерба оценивается.

Из-за шторма и сильного дождя в Измире затопило дороги, квартиры и магазины. Стамбулом, Анкарой и Даламаном пронесся торнадо – срывал крыши и вырывал деревья с корнями.