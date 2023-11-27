Мощный шторм принес ледяное торнадо в Турцию, видео

На город Даламан в провинции Мугла на юго-западе Турции обрушился ледяной торнадо. Также в провинции Измир, на западе страны, ливни повлекли за собой сильное наводнение. Об этом пишет TRT Haber.
В регионе Мугла во время смерча выпал град размером с яйцо, затем снег. Ветер в 150 км/час повалил деревья, биг-борды, столбы, оставил без электричества дома.
Жертв нет, сумма ущерба оценивается.
Из-за шторма и сильного дождя в Измире затопило дороги, квартиры и магазины. Стамбулом, Анкарой и Даламаном пронесся торнадо – срывал крыши и вырывал деревья с корнями.
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