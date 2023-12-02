В аэропорту Мюнхена самолет примерз к взлетной полосе, видео

Курьезный инцидент произошел в немецком аэропорту.

На юге Германии произошел настоящий снежный коллапс — общественный транспорт совсем не ходит, а самолеты не летают.

При этом курьезный случай произошел в аэропорту Мюнхена, где самолет буквально вмерз во взлетно-посадочную полосу из-за непогоды. Видео с места инцидента опубликовали местные жители в соцсетях.

На видео видно, что возле воздушного судна работают специалисты, которые пытаются вернуть самолет в нормальное положение.

Сейчас в аэропорту отменили все рейсы.

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