Новые возможности: страны Евросоюза договорились о совместном регулировании искусственного интеллекта

Страны Евросоюза договорились о совместном регулировании искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что регулирование будет касаться ChatGPT и подобных систем. Чиновники стран ЕС надеются на поддержку законодателей в вопросе регулирования ИИ.
Издание отмечает, что согласованность откроет новые возможности внедрения искусственного интеллекта, в частности, в оборонный сектор Евросоюза.
Переговоры продолжат с уклоном на вопрос участия ИИ в биометрическом надзоре, который стремятся запретить законодатели ЕС.
Ранее мы писали о начале новой эры ИИ в Google: появилась нейросеть Gemini, которая умнее ChatGPT-4.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.