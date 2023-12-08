В Турции нашли статую танцующей музы, которой более 2 тысяч лет, фото

В древнем городе Стратоникея, известном как город вечной любви, нашли статую танцующей музы.

Источник фото: arkeonews

Во время раскопок в древнем городе Стратоникея, что находится в селе Эскихисар, район Ятаган провинции Мугла, была найдена статуя "Танцующие музы", возраст которой составляет 2175 лет. Это единственная оригинальная часть эллинистического периода, которая была найдена во время последних работ в этом археологическом объекте, - сообщает Arkeonews.

По информации, предоставленной Министерством культуры и туризма, статуя является уникальным артефактом из эпохи эллинизма и датируется римским периодом. Стратоникея, известная как один из городов Древней Карии, стоит на площади 7 км и является одним из крупнейших мраморных городов в мире. Это единственный город-государство с двумя значимыми святилищами, посвященными Гекате и Зевсу.

Статуя "Танцующие музы", которая образована от Зевса и Мнемозины, представляет одну из муз в античной мифологии и приписывается Филиску, известному скульптору эллинистического периода. Хотя существуют многочисленные репродукции этого произведения из римского периода в разных частях Анатолии и Греции, недавно открытая статуя из Стратоникеи выделяется как единственная аутентичная работа Филиска из эпохи эллинизма.

Филиск, известный скульптор эллинистического периода, известен своими бронзовыми скульптурами, такими как статуи атлетов и богов. Он активно работал в 4 веке до н.э. и происходил из Родоса, который был центром художественных инноваций того времени.

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