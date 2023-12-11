Венгрия на саммите Евросоюза блокирует все вопросы по Украине

Страна продолжает блокировать согласование финального коммьюника саммита ЕС.

На саммите Европейского Союза в Брюсселе Венгрия последовательно блокирует все вопросы, связанные с Украиной. Об этом отметил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем X (Twitter).

Он отметил, что послы ЕС в Брюсселе весь день провели во встречах.

«Послы ЕС встречались сегодня весь день (воскресенье) в Брюсселе. Никакого движения, поскольку Венгрия по-прежнему блокирует все, что связано с Украиной. Если вопрос будет решен, его вынесут на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря», - отметил Йозвяк.

Так, в начале ноября Еврокомиссия в отчете написала рекомендацию начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз. Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна выступает против этого шага.

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров Евросоюза не обсуждать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите. Он также заявил, что готов заблокировать решение о начале переговоров по евроинтеграции Украины на саммите ЕС, который состоится 14-15 декабря.

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