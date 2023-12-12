Зеленский провел закрытую встречу с американскими сенаторами

По словам двух сенаторов, присутствовавших на встрече, Владимир Зеленский пытался развеять их беспокойство по поводу коррупции.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американскими сенаторами в США. Как пишет CNN, по словам присутствовавших на встрече двух сенаторов, Владимир Зеленский пытался развеять их беспокойство относительно коррупции и убеждал, что она не является серьезной проблемой и основанием не оказывать помощь.

«Я думаю, что понятие коррупции возникло потому, что кое-кто сказал, что мы не можем этого сделать, потому что люди будут покупать яхты за деньги. Он развеял людям эти понятия посредством реформ, которые он сделал (Международный валютный фонд) и (Европейский Союз). Были проведены существенные реформы», – сказал сенатор-республиканец Северной Каролины Том Тиллис.

По словам сенатора от Республиканской партии Южной Дакоты Майка Раундса, Зеленский пытался заверить сенаторов, что в Украине никакие деньги не будут использоваться с коррупцией.

Тиллис также сказал, что Зеленского тепло приняли. Он не давил относительно вопроса пограничной политики в законопроекте о финансировании помощи.

Далее Зеленский должен встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и президентом Джо Байденом.

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