В Нью-Йорке появился 20-метровый фото-мурал с изображением кладбища гражданских машин в Ирпене

Таким образом, художник хочет побуждать людей не забывать о событиях в Украине.

Скриншот из видео

В Нью-Йорке появился почти 20-метровый фото-мурал, на котором изображено кладбище уничтоженных российскими военными гражданских машин в Ирпене.

Как рассказывает издание «Голос Америки», автор проекта, американский фотограф и художник Филипп Бюлер потратил из собственного кармана около 10 тыс. долларов на его реализацию.

Автор мурала рассказал, что ему было важно не просто пожертвовать средства, а приобщаться конкретным делом и использовать свой талант, чтобы достучаться до американцев.

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