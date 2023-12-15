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На руке советника президента Аргентины заметили российскую тюремную татуировку, фото

11:05, 15 декабря 2023
«Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж», — написано на руке Сантьяго Капуто.
На руке советника президента Аргентины заметили российскую тюремную татуировку, фото
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На руке советника президента Аргентины Сантьяго Капуто заметили тюремную татуировку на русском языке.

Как сообщает Noticias, у Капуто несколько подобных татуировок. Идею сделать их он взял из книги Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia, которую ему подарил его друг.

«Еще одной особенностью Капуто является то, что его тело покрыто татуировками на русском языке, которые он взял из книги, подаренной ему другом и ставших отметками этого периода на всю его жизнь», — говорится в сообщении.

Пользователи соцсети Х опубликовали фотографию Капуто, где хорошо видна надпись на русском: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж». 

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