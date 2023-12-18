В США автомобиль протаранил кортеж Джо Байдена, видео

Неизвестная машина столкнулась с автоколонной президента США в штате Делавер.

Неизвестная машина столкнулась с автоколонной президента США Джо Байдена в штате Делавэр. Президент и первая леди США не пострадали. Об этом сообщает Reuters.

Позже стало известно, что серебристый седан столкнулся с припаркованным внедорожником, обеспечивающим охрану кортежа президента, в момент, когда Байден направлялся от предвыборного штаба к своему бронированному автомобилю. Инцидент произошел в центре города Уилмингтон.

После столкновения седан пытался продолжить движение на перекрытом перекрестке, однако сотрудники службы безопасности быстро оцепили его.

Байдена посадили в автомобиль, где уже находилась его жена, и быстро доставили их в их дом в Уилмингтоне.

Виновник ДТП был задержан, но его личность пока не разглашается.

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