В Лондоне украли работу уличного художника Бэнкси прямо на глазах у прохожих: видео

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Пересчет пенсии судьи в отставке: Верховный Суд применил аналогию при рассмотрении дела

Верховный Суд рассмотрел дело по иску судьи в отставке о признании противоправным отказа в выдаче истцу справки о судейском вознаграждении для исчисления ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, исходя из размера судейского вознаграждения судьи Кассационного гражданского суда.

Суд не дал ответа на информационный запрос относительно судебного дела, потому что не работал Реестр, - Верховный Суд ответил, является ли это уважительной причиной

Временная приостановка публичного доступа к Реестру и сервисам не является обстоятельством непреодолимой силы, поскольку суд имеет доступ к делу в бумажном виде, а потому может предоставить истцу запрашиваемые им сведения без обращения к указанным Реестрам и сервисам, - КАС ВС отказал райсуду в удовлетворении кассационной жалобы.

Подозреваемый составил завещание в пользу всех судей суда, чтобы помешать рассмотрению ходатайства о продлении сроков расследования

Собрание судей в ответ обратилось в Высший совет правосудия с уведомлением о вмешательстве в осуществление правосудия.

Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

Верховная Рада одобрила законопроект, вводящий «двойную» подведомственность некоторых публично-правовых споров

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  1. В мире

В Лондоне украли работу уличного художника Бэнкси прямо на глазах у прохожих: видео

17:37, 24 декабря 2023
Двое мужчин сорвали дорожный знак с произведением искусства Бэнкси и скрылись с места преступления.
В Лондоне украли работу уличного художника Бэнкси прямо на глазах у прохожих: видео
Источник фото: ВВС
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В Лондоне произведение британского уличного художника Бэнкси было похищено всего через полчаса после того, как он его представил. Однако, преступники, которые совершили кражу, были задержаны уже на следующий день. Об этом сообщает BBC.

Этот случай произошел с картинной композицией, которую Бэнкси разместил на дорожном знаке и изображает три дрона. Через свою социальную сеть, художник считал эту работу своеобразным призывом к прекращению конфликта в Секторе Газа.

Картина вместе с дорожным знаком была похищена, а видеозаписи, размещенные в сети, показывают, как двое мужчин с помощью плоскогубцев срывают знак со столба и убегают с ним на глазах у прохожих.

Полиция сообщила о задержании подозреваемых в краже и нарушении общественного порядка в результате удаления дорожного знака с изображением работы уличного художника Бэнкси.

Правоохранители также отметили, что расследование этого события продолжается. Местные власти уже установили новый дорожный знак, чтобы предотвратить опасность для участников дорожного движения, но работа Бэнкси, вероятно, потеряна навсегда.

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