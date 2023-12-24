В Белграде затонул ночной клуб: около 100 человек спасались вплавь, видео

В Белграде произошло столкновение между охраной и посетителями в ночном клубе, который держался на понтонах.

В Белграде, в ночь на воскресенье, 24 декабря, произошла стычка между охраной и посетителями, которых выводили из заведения, в результате которой затонул известный местный ночной клуб Kartel. Об этом сообщает сербский портал Blic.

В это время в ночном клубе выступал рэпер Tsunami. Во время его выступления охрана начала выводить посетителей из заведения, что вызвало столкновение между ними на мосту, который соединял понтон с берегом.

В результате, мост треснул и обвалился, приведя к потоплению понтона вместе с ночным клубом. По свидетельству очевидцев, в воду опустилось около сотни человек. Однако спасательные службы Белграда сообщили, что оказали помощь лишь примерно 30 посетителям, которые находились на понтоне или мосту в момент обвала.

Один из свидетелей событий рассказал, что после вывода охраной его из клуба, он позвонил друзьям, чтобы сообщить о ситуации. Через короткое время на улицу начало выходить большее количество людей, что привело к стычке.

Следствие устанавливает все обстоятельства инцидента с понтом и ночным клубом Kartel в Белграде.

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