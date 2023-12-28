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Выехавшие за границу мужчины образовали огромные очереди за новыми паспортами: фото и видео

08:08, 28 декабря 2023
В Европе украинцы призывного возраста стоят в очередях на оформление документов после новостей об изменениях в мобилизационном процессе.
Выехавшие за границу мужчины образовали огромные очереди за новыми паспортами: фото и видео
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В городах Европы есть большие очереди на оформление украинских документов. У специализированных центров ожидают преимущественно мужчины. Подходящие фото и видео публикуют телеграмм-каналы.

В частности, очереди наблюдаются в Польше, Германии, Чехии и других странах ЕС.

Так, десятки людей собрались под, как утверждается, пунктом оформления украинских документов в Варшаве и Кракове. Подобное явление наблюдается и в Гданьске и Вроцлаве. Очереди также наблюдаются и в Германии, в частности, в Берлине и Кельне. Многие желающие оформить украинские паспорта заметили и в чешской Праге.

Вероятно, ажиотаж связан с законопроектом о мобилизации, который накануне в Раду внес Кабинет министров.

В законопроекте предусмотрено, что находящимся за рубежом мужчинам призывного возраста выдача паспортов будет осуществляться только после предъявления военно-учетных документов.

Это касается как внутренних, так и загранпаспортов, что определяет новые правила для украинских граждан за пределами страны.

Важно отметить, что эта инициатива стремится обеспечить точную и полную военную учетную информацию властям и укрепить контроль над находящимися за рубежом гражданами.

Очередь в Берлине

Очередь в Кракове

Очередь в Кельне

Очередь в Праге

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