В Венгрии Дунай вышел из берегов и затопил набережную в Будапеште: фото

В столице Венгрии Будапеште поднимается уровень воды в реке Дунай, в результате чего фиксируют подтопления.
Как пишут венгерские СМИ, вода бежит на набережных и у подножия парламента в Будапеште.
Из-за наводнения пришлось закрыть дороги в нескольких округах.
Также сообщается, что в городе на некоторых участках не курсируют ряд трамваев.
Источник фото: MTI/Kovács Tamás
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.