В Китае создали велосипед с ChatGPT: как он выглядит — фото и видео

Модель велосипеда Urtopia Fusion умеет говорить и поддерживает работу с чат-ботом.

Компания Urtopia анонсировала презентацию первого велосипеда с голосовым помощником и поддержкой нейросети ChatGPT. Об этом компания сообщила на своей станице в соцсети Х.

Модель Urtopia Fusion будет показана на технологической выставке CES, которая пройдет в Лас-Вегасе с 9 по 13 января.

Электрический велосипед Urtopia Fusion оснащен модулями Bluetooth, LTE, Wi-Fi и GPS. Они позволяют установить связь со смартфоном. Взаимодействие с чат-ботом ChatGPT будет осуществляться с помощью голосовых команд.

Предполагается, что велосипед ответит на любой вопрос, например, поможет уточнить маршрут.

На Urtopia Fusion будет стоять двигатель мощностью 250 Вт и коробка передач на 10 скоростей. Запас хода составляет 180 км. На транспортное средство установлены 28-дюймовые колеса и гидравлические тормоза.

Ранее сообщалось, что чат-бот ChatGPT вошел в топ-10 исследователей года.

Кроме того, чат-бот ChatGPT обманул адвоката: ошибку сразу заметил судья.

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