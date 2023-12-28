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  1. В мире

Итальянский фотограф потратил шесть лет, чтобы сделать уникальный кадр: детали

22:40, 28 декабря 2023
Такой снимок можно сделать ежегодно, но пять лет Валерио не везло с погодой.
Итальянский фотограф потратил шесть лет, чтобы сделать уникальный кадр: детали
Фото: instagram.com/valeriominato
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Итальянский фотограф Валерио Минато смог сделать действительно впечатляющий кадр. Ему удалось сфотографировать католическую базилику Супергу и гору Монвизо, которая расположена на фоне восходящей Луны.

Фотограф посвятил этот период своей жизни созданию одного непревзойденного фотографического произведения, которое художник называет "уникальным зрелищем".

Сам он так прокомментировал свою работу в Инстаграм: "15 декабря 2023 года, 18:52. Superga и Monviso провели незабываемое свидание с Луной… На очень маленьком участке неба, всего на несколько секунд, Каменный Король, базилика Суперга и полумесяц встретились, предлагая уникальное зрелище. Также была хорошо видна так называемая пепельная Луна: во время первой и последней фазы лунного цикла свет Солнца отражается от Земли назад к Луне, освещая часть его поверхности, находящейся в тени".

 

 
 
 
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Публикация от Valerio Minato (@valeriominato)

 

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