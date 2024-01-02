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  1. В мире

В Японии во время посадки загорелся пассажирский самолет: видео

17:00, 2 января 2024
Во время посадки пассажирский самолет столкнулся с самолетом береговой охраны, есть пропавшие без вести.
В Японии во время посадки загорелся пассажирский самолет: видео
Источник фото: NHK
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В столице Японии, в аэропорту Ханэда, во время посадки загорелся пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines, сообщает общественный вещатель NHK.

По полученной информации от Министерства земли и транспорта Японии, возгорание может быть связано со столкновением самолета авиакомпании с самолетом береговой охраны, которое возникло во время посадки и привело к пожару. Представители береговой охраны подтвердили инцидент со столкновением своего самолета с пассажирским.

Все 367 пассажиров и 12 членов экипажа, которые находились на борту пассажирского самолета, были успешно эвакуированы. Однако на борту самолета береговой охраны находилось шесть человек, капитану которых удалось спастись, тогда как пятеро считаются пропавшими без вести.

По информации, опубликованной СМИ, на видео и фотографиях, снятых пассажирами, вероятно, на борту самолета Japan Airlines, видны дым и красные искры. На кадрах, снятых во время движения самолета по взлетно-посадочной полосе, заметно пламя, которое вспыхнуло сразу после приземления летательного аппарата на взлетно-посадочную полосу.

Пожарная служба города Токио продолжает борьбу с возгоранием на месте происшествия.

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