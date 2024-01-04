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Члена ВККС Виталия Гацелюка и экс-замглавы НАПК Андрея Вишневского допустили к следующему этапу конкурса на главу НАПК

Действующий член ВККС Виталий Гацелюк, экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский и экс-государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская проходят дальше в конкурсе на руководителя НАПК.

Хозяйственным судам расширены полномочия, — будут рассматривать ходатайства АМКУ на проведение обысков и изъятие документов у бизнеса

Вступил в силу закон, вводящий судебный контроль «квазиследственных» полномочий АМКУ по проведению проверки субъектов хозяйствования, доступа к помещениям, другим владениям, местам хранения информации и совершению отдельных процессуальных действий в виде проведения осмотра, опломбирования, наложения ареста на имущество, изъятия имущества.

В Раде снова вспомнили, что работают над отменой Хозяйственного кодекса и назвали это большой реформой

Там добавили, что отмена Хозяйственного кодекса – «это большая реформа».

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  1. В мире

Впервые в истории Евровидения: Карибы примут участие в конкурсе

21:24, 4 января 2024
Страны Карибского бассейна приедут на песенный конкурс Евровидения-2024.
Впервые в истории Евровидения: Карибы примут участие в конкурсе
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Впервые в истории Карибы примут участие в песенном конкурсе Евровидения-2024. Об этом сообщили организаторы в Instagram.

«Новый год! Новые новости! Мы рады подтвердить, что страны Карибского бассейна приедут на песенный конкурс «Евровидение-2024». Следите за обновлениями, мы не можем дождаться, чтобы рассказать вам больше», - говорится в сообщении организаторов самого масштабного музыкального конкурса.

На Евровидении-2024 выступят 37 стран-участников, а также 5 стран-основателей конкурса – Великобритания, Испания, Германия, Италия, Франция. Также сразу в финале выступит Швеция как страна-победитель Евровидения-2023.

Украина также примет участие в конкурсе. 3 февраля 2024 состоится финал Нацотбора.

Как известно, Евровидение-2024 пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а гранд-финал – 11 мая.

Ранее стало известно имя 11 финалиста Национального отбора на Евровидение-2024.

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