Впервые в истории Евровидения: Карибы примут участие в конкурсе

Страны Карибского бассейна приедут на песенный конкурс Евровидения-2024.

Впервые в истории Карибы примут участие в песенном конкурсе Евровидения-2024. Об этом сообщили организаторы в Instagram.

«Новый год! Новые новости! Мы рады подтвердить, что страны Карибского бассейна приедут на песенный конкурс «Евровидение-2024». Следите за обновлениями, мы не можем дождаться, чтобы рассказать вам больше», - говорится в сообщении организаторов самого масштабного музыкального конкурса.

На Евровидении-2024 выступят 37 стран-участников, а также 5 стран-основателей конкурса – Великобритания, Испания, Германия, Италия, Франция. Также сразу в финале выступит Швеция как страна-победитель Евровидения-2023.

Украина также примет участие в конкурсе. 3 февраля 2024 состоится финал Нацотбора.

Как известно, Евровидение-2024 пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а гранд-финал – 11 мая.

Ранее стало известно имя 11 финалиста Национального отбора на Евровидение-2024.

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