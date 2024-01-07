Новозеландский депутат выполнила традиционный вызов на бой прямо в парламенте: видео

В парламенте Новой Зеландии исполнили танец хака.

21-летняя Хана-Раухити Майпи-Кларк, депутат парламента Новой Зеландии, исполнила традиционный танец народа маори прямо в здании парламента. Видео опубликовали в сети.

Ее «танец хака» вызвал настоящий резонанс не только среди коллег, но и в других странах. Она продемонстрировала свою глубокую приверженность к племени маори.

Таким образом депутат осудила позицию правительства, подчеркивая важность сохранения культурной идентичности коренного народа. Кроме того, она выразила свою глубокую связь с различными вопросами, которые обсуждаются в парламенте, включая тему здоровья, природных ресурсов, палаты маори и языковые права.

Танец хака — маорийский ритуал, который сочетает пение и своеобразную мимику. В Новой Зеландии эта традиция демонстрируется на общественных мероприятиях — свадьбах, похоронах, встречах почетных гостей.

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