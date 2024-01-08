Німеччину накрили масштабні протести фермерів: відео

В Германии произошел транспортный коллапс из-за забастовки фермеров.

Источник фото: focus.de

Фермеры Германии начали забастовку против намерений правительства сократить субсидии на сельскохозяйственное дизельное топливо. Ассоциация фермеров организовала акцию протеста, которая продлится с 8 по 15 января и закончится митингом в Берлине, - сообщает focus.de.

В разных городах фермеры с техникой отправляются в центры городов. В Мюнхене полиция сопровождает 5500 тракторов, которые движутся к центру. У Бранденбургских ворот в Берлине собрались 450 тракторов, а другие технические средства собираются присоединиться. Во многих городах перекрыты въезды в районы, водителей предупреждают об ограничении движения, и некоторые дети не смогли попасть в школы.

С 10 января ситуация с транспортом в Германии обострится. Машинисты профсоюза GDL объявили о длительной забастовке на пассажирском транспорте до 18:00 13 января. Это значительно усложнит движение поездов по всей стране.

Компания Deutsche Bahn подготовит временное расписание, которое обеспечит ограниченное количество поездов на междугородных, региональных и S-Bahn маршрутах во время забастовки. Пассажиров призвали отложить путешествия, запланированные на период забастовки, со среды до пятницы.

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