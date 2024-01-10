В Эквадоре – чрезвычайное положение, а вооруженные люди в масках захватили телестудию: видео

В Эквадоре вооруженные люди ворвались в студию местного телеканала и захватили ведущих в заложники в прямом эфире.

Источник фото: eluniverso.com

В Эквадоре ввели чрезвычайное положение. Вооруженные люди в масках захватили телестудию общественного телеканала TC Television в портовом городе Гуаякиль и взяли в заложники журналистов, угрожая взорвать все. Об этом пишет «El Universo».

Группа мужчин ворвалась во время трансляции новостной программы во вторник днем, 9 января, Эквадор стал свидетелем этого инцидента вживую, так как программа была в эфире, и был виден момент, когда люди угрожали сотрудникам оружием и гранатами.

Впоследствии вмешалась полиция.

Как сообщили в «ВВС», из камеры в эквадорской тюрьме исчез лидер преступной группировки, которая, в частности, подозревается в убийстве кандидата в президенты страны. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение на 60 дней, что предусматривает, в частности, временный запрет на публичные собрания в комендантский час.

Адольфо Массияс Уильямар по прозвищу Фито сидел почти 12 лет и при этом возглавлял мощную мафиозную группировку «Лос Чонерос» («люди из города Чоне»).

По словам президента Нобоа, режим чрезвычайного положения позволит военным и полиции взять под прямой контроль тюрьмы страны.

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