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Иностранные партнеры готовы выделить 100 миллионов долларов на то, чтобы обеспечить хранение персональных данных о военнообязанных украинцах на своих серверах, - Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта 10062 о сборе досье для принятия в целом.

В случае утраты родителями права на пользование квартирой, его теряют и подлежащие выселению несовершеннолетние дети, — Верховный Суд

В случаях самоуправных занятий жилого помещения обязанность выселения без предоставления другого жилого помещения распространяется и на несовершеннолетних детей, подчеркнул Верховный Суд.

Когда ты зарегистрировался как лоббист, то получаешь гарантии проходить в органы власти, общаться с чиновниками, депутатами, министрами, - Денис Маслов объяснил суть законопроекта о лоббировании

«Законопроект о добропорядочном лоббировании регулирует следующее: если какие-то лица, имея свой частный интерес, хотят повлиять на принятие нормативно-правового акта, то они подходят к соответствующим инициаторам, авторам, депутатам, чиновникам и общаются, убеждают. Это может быть и нормативный акт, принятый органами местного самоуправления», – пояснил Денис Маслов.

Собрание Днепровского райсуда Киева сообщило о незаконности обыска работниками ГБР судей, работников суда и посетителей и вмешательство в деятельность суда

Обыск в Днепровском райсуде Киева проводился безотлагательно без какого-либо судебного решения, а целью было получение следователем доступа к служебному компьютеру, который принадлежит и закреплен за помощником судьи Юлии Иваниной, - заявление собрания судей.

Кабмин официально отозвал свой законопроект об усилении мобилизации, - что дальше

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  1. В мире

США и Британия нанесли авиаудары по хуситам в Йемене: атаку подтвердил Джо Байден, видео

08:01, 12 января 2024
Удары являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.
США и Британия нанесли авиаудары по хуситам в Йемене: атаку подтвердил Джо Байден, видео
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В ночь на 12 января Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли серию авиаударов центрам хранения вооружения и баз для обучения хуситов в Йемене. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с повстанцами-хуситами в Йемене.

Сообщается, что это первые удары по поддерживаемой Ираном группировке с тех пор, как она начала атаковать международное судоходство в Красном море в конце прошлого года.

Добавляется, что хуситы, контролирующие большую часть Йемена, нацелились на судоходные пути по Красному морю, чтобы продемонстрировать свою поддержку палестинской исламистской группировке ХАМАС. Эти нападения нарушили международную торговлю на ключевом маршруте между Европой и Азией, на который приходится около 15% мирового судоходства.

В свою очередь президент США Джо Байден подстерег авиаудары в Йемене, сообщает Белый дом.

«Сегодня, по моему указанию, военные силы США вместе с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду целей в Йемене, которые использовали повстанцы-хуситы, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства в одной из важнейших водных артерий мира», – отметил Байден.

По его словам, эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные атаки хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование противокорабельных баллистических ракет.

Байден добавил, что без колебаний направит дальнейшие меры по защите людей и свободному потоку международной торговли.

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