США и Британия нанесли авиаудары по хуситам в Йемене: атаку подтвердил Джо Байден, видео

Удары являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли серию авиаударов центрам хранения вооружения и баз для обучения хуситов в Йемене. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с повстанцами-хуситами в Йемене.

Сообщается, что это первые удары по поддерживаемой Ираном группировке с тех пор, как она начала атаковать международное судоходство в Красном море в конце прошлого года.

Добавляется, что хуситы, контролирующие большую часть Йемена, нацелились на судоходные пути по Красному морю, чтобы продемонстрировать свою поддержку палестинской исламистской группировке ХАМАС. Эти нападения нарушили международную торговлю на ключевом маршруте между Европой и Азией, на который приходится около 15% мирового судоходства.

В свою очередь президент США Джо Байден подстерег авиаудары в Йемене, сообщает Белый дом.

«Сегодня, по моему указанию, военные силы США вместе с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду целей в Йемене, которые использовали повстанцы-хуситы, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства в одной из важнейших водных артерий мира», – отметил Байден.

По его словам, эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные атаки хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование противокорабельных баллистических ракет.

Байден добавил, что без колебаний направит дальнейшие меры по защите людей и свободному потоку международной торговли.

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